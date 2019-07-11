Франция готова развивать отношения с Азербайджаном в сферах АПК и туризма - MEDEF

Франция отмечает потенциал в развитии отношений с Азербайджаном в сферах АПК и туризма, заявил президент Бизнес Совета Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) Жоффруа де Безьё.
«Традиционно Азербайджан и Франция активно сотрудничают в сфере энергетики, благодаря компании Total. Но у нас очень большой потенциал в сферах сельского хозяйства и туризма. Кроме того мы можем предложить вам большое количество новейших технологий", - сказал Безьё в четверг журналистам в Баку.
Он также отметил активную работу французских компаний в Азербайджане и высоко оценил условия, созданные для них в стране.
А.Мамедов
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