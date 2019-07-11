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АПК 11.07.2019 13:05

Франция готова развивать отношения с Азербайджаном в сферах АПК и туризма - MEDEF

Франция отмечает потенциал в развитии отношений с Азербайджаном в сферах АПК и туризма, заявил президент Бизнес Совета Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) Жоффруа де Безьё.

«Традиционно Азербайджан и Франция активно сотрудничают в сфере энергетики, благодаря компании Total. Но у нас очень большой потенциал в сферах сельского хозяйства и туризма. Кроме того мы можем предложить вам большое количество новейших технологий", - сказал Безьё в четверг журналистам в Баку.

Он также отметил активную работу французских компаний в Азербайджане и высоко оценил условия, созданные для них в стране.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, АПК, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]