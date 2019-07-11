Голосовой помощник Alexa от Amazon будет давать медицинские советы британцам

Голосовой помощник Alexa компании Amazon.com будет предоставлять британским пользователям медицинские советы, официально одобренные Национальной системой здравоохранения (NHS) страны.

Однако критики говорят, что для защиты персональных данных это будет катастрофой, отмечает BBC.

О партнерстве NHS с американским интернет-гигантом Amazon объявило британское правительство. Начиная с этой недели владельцы Аlexa в Британии смогут задавать голосовому помощнику вопросы о здоровье, например, как вылечить мигрень или каковы симптомы ветрянки. Устройство по умолчанию будет выдавать ответы, взятые с официального сайта NHS.

Минздрав считает, что это сократит поток пациентов на прием к врачу. NHS испытывает серьезные проблемы из-за нехватки медиков и персонала - пациенты иногда месяцами ожидают консультации бесплатного врача. Власти надеются, что через Alexa ограниченным в движении пациентам, людям с плохим зрением и пожилым будет легче воспользоваться консультацией, поскольку заходить в интернет традиционным способом им трудно.

Ранее Alexa выдавала ответы на вопросы о медицине, основываясь на самых популярных интернет-ресурсах.

Однако защитники гражданских прав беспокоятся, что через Alexa будут утекать персональные данные граждан, включая информацию о здоровье. Amazon утверждает, что данные о медицинских запросах владельцев Alexa не будут передаваться третьей стороне.

Британские власти пытаются договориться об аналогичном партнерстве и с другими компаниями, имеющими подобных интернет-помощников, в частности, Microsoft.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что внедрение новых технологий в работу NHS - это продолжение "революции" в системе здравоохранения с целью уменьшения давления на участковых врачей и аптекарей. В нацсистеме создан новый отдел по электронным технологиям, который призван расширить использование IT, например, при выписывании лекарств, и использовать искусственный интеллект для анализа результатов рентгеновских и УЗИ-обследований.

Неправительственная организация Big Brother Watch назвала этот план ужасным. "Медицинская помощь становится недоступной, доверие и приватность уничтожены. С точки зрения защиты персональных данных - это катастрофа", - считает директор НКО Силки Карло.

Представители Amazon заявили газете The Times, что компания не делится информацией пользователей. "Все данные зашифрованы и надежно хранятся. Клиенты могут контролировать историю голосовых запросов, узнать, что записано, и удалить то, что они хотят", - отметили они.

В начале этого года Amazon столкнулся с обвинениями в незаконной слежке за пользователями Alexa. Клиенты узнали, что устройство включается само по себе в моменты, когда владелец не активировал его, и записывает все, что происходит в комнате. Также звучали обвинения в том, что компания несанкционированно записывает голоса детей.

Amazon объяснил это тем, что образцы голоса нужны для обучения искусственного интеллекта, чтобы он мог лучше распознавать речь своего владельца. При этом клиенты могут самостоятельно прослушать и стереть записи, зайдя в настройки помощника.