Минэнерго Азербайджана и UNDP договорились о реализации совместных проектов по развитию сферы энергетики

Министерство энергетики Азербайджана и Программа развития ООН (UNDP) договорились о реализации совместных проектов в сферах энергетики и экологии, отмечает пресс-служба министерства.

Соответствующий протокол о намерениях по сотрудничеству подписали в Баку в четверг министр энергетики Пярвиз Шахбазов и резидент UNDP в Азербайджане Алессандро Фракассетти.

«Документ предусматривает сотрудничество с UNDP в реализации проектов, связанных с обеспечением энергетической устойчивости Азербайджана, с изменением климата, энергоэффективностью, использованием возобновляемых источников энергии, снижением эмиссий в атмосферу и защитой окружающей среды», - говорится в сообщении.

Кроме того, протокол нацелен на расширение сотрудничества между Азербайджаном и UNDP по реализации мер, исходящих из распоряжения президента страны «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджана».

Шахбазов отметил, что сотрудничество с UNDP внесет свой вклад как в реализацию приоритетов, отвечающих общим интересам, так и в ускорение реформ в энергосекторе страны.

Фракассетти, в свою очередь, отметил, что энергосфера является одним важных направлений в деятельности UNDP, и организация готова оказать свою поддержку решению вопросов его развития на глобальном и национальном уровне.

Азербайджан совместно с UNDP реализует ряд проектов по развитию тех или иных сфер, начиная с 1992 года.

Н.Аббасова