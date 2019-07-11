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Бизнес и законодательство 11.07.2019 13:18

Глава Татарстана осенью посетит Азербайджан

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует в октябре рабочую поездку в Азербайджан для обсуждения вопросов расширения экономического взаимодействия, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Ранее азербайджанская сторона сообщила Минниханову о заинтересованности в создании совместных с Татарстаном предприятий в области машиностроения.

«На сегодняшний день внешнеторговый оборот Татарстана с Азербайджаном составляет $58 млн. Это очень мало - в лучшие времена наших взаимоотношений показатель достигал $200 млн. Договорились о том, что развитие сотрудничества обсудят во время визита президента Минниханова в Баку. Он запланирован на вторую половину октября», – пояснила Галимова.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАТАРСТАН, ГЛАВА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]