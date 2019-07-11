Глава Татарстана осенью посетит Азербайджан

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует в октябре рабочую поездку в Азербайджан для обсуждения вопросов расширения экономического взаимодействия, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Ранее азербайджанская сторона сообщила Минниханову о заинтересованности в создании совместных с Татарстаном предприятий в области машиностроения.
«На сегодняшний день внешнеторговый оборот Татарстана с Азербайджаном составляет $58 млн. Это очень мало - в лучшие времена наших взаимоотношений показатель достигал $200 млн. Договорились о том, что развитие сотрудничества обсудят во время визита президента Минниханова в Баку. Он запланирован на вторую половину октября», – пояснила Галимова.
А.Азизов
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