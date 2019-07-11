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Дальнее зарубежье 11.07.2019 13:24

Жертвами взрыва в сирийском Африне стали около десяти человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще порядка 35 человек получили ранения при взрыве бомбы в сирийском Африке, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По его данным, среди погибших есть дети.

Агентство отмечает, что бомба была спрятана в автоцистерне для перевозки топлива. На месте взрыва начался пожар.

Западные СМИ со ссылкой на информацию близких к сирийской оппозиции очевидцев сообщают, что жертвами взрыва стали не менее 11 человек. Они не указывают число раненных, отмечая, что их много, и у некоторых из них тяжелые травмы.

Город Африн на севере Сирии контролируют силы оппозиции, поддерживаемые Турцией.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]