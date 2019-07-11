Жертвами взрыва в сирийском Африне стали около десяти человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще порядка 35 человек получили ранения при взрыве бомбы в сирийском Африке, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

По его данным, среди погибших есть дети.

Агентство отмечает, что бомба была спрятана в автоцистерне для перевозки топлива. На месте взрыва начался пожар.

Западные СМИ со ссылкой на информацию близких к сирийской оппозиции очевидцев сообщают, что жертвами взрыва стали не менее 11 человек. Они не указывают число раненных, отмечая, что их много, и у некоторых из них тяжелые травмы.

Город Африн на севере Сирии контролируют силы оппозиции, поддерживаемые Турцией.