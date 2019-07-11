До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах - источник

Экстренные службы проверяют информацию о восьми пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах могли пострадать восемь человек. Все сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.