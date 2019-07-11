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СНГ 11.07.2019 13:25

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах - источник

Экстренные службы проверяют информацию о восьми пострадавших из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах могли пострадать восемь человек. Все сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЫТИЩИ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]