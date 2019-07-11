Парламент Украины принял новый Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Нардепы одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект Избирательного кодекса во втором чтении и в целом.
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