Парламент Украины принял новый Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Нардепы одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект Избирательного кодекса во втором чтении и в целом.