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Дальнее зарубежье 11.07.2019 15:14

США намерены создать в космосе ударный эшелон системы ПРО - российский Генштаб

Американские военные планируют разместить в космосе ударные средства системы противоракетной обороны, заявил начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.

"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами противоракетной обороны для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", - сказал Стерлин на слушаниях в Госдуме.

"Это прямой путь к милитаризации околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности", - заявил генерал-майор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, США, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]