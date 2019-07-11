США намерены создать в космосе ударный эшелон системы ПРО - российский Генштаб

Американские военные планируют разместить в космосе ударные средства системы противоракетной обороны, заявил начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.

"Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами противоракетной обороны для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета", - сказал Стерлин на слушаниях в Госдуме.

"Это прямой путь к милитаризации околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности", - заявил генерал-майор.