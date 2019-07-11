Цены на рынке газа в странах Балтии в июне обновили минимум

Цены на рынке газа Балтийских стран в июне побили низовые рекорды.

Цены на газ падают восемь месяцев подряд, в июне этого года средняя цена была самой низкой с июля 2016 года - менее 15 евро за МВт.ч, сообщила биржа GET Baltic.

На литовской торговой площадке средняя цена сделок за месяц снизилась на 11% - до 14,03 евро за МВт.ч, на латвийской - на 12%, до 14,13 евро, на эстонской - на 9%, до 14,96 евро.

Поскольку цены оставались рекордно низкими, оборот биржи в июне составил 71 ГВт.ч - на 49% меньше, чем в мае, были заключены 645 сделки.