Цены на рынке газа в странах Балтии в июне обновили минимум

Цены на рынке газа Балтийских стран в июне побили низовые рекорды.
Цены на газ падают восемь месяцев подряд, в июне этого года средняя цена была самой низкой с июля 2016 года - менее 15 евро за МВт.ч, сообщила биржа GET Baltic.
На литовской торговой площадке средняя цена сделок за месяц снизилась на 11% - до 14,03 евро за МВт.ч, на латвийской - на 12%, до 14,13 евро, на эстонской - на 9%, до 14,96 евро.
Поскольку цены оставались рекордно низкими, оборот биржи в июне составил 71 ГВт.ч - на 49% меньше, чем в мае, были заключены 645 сделки.
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