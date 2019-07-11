Депозитный портфель AccessBank достиг исторического максимума – глава банка

Депозитный портфель азербайджанского «AccessBank» на конец июня 2019 года составляет 628 млн манатов, что является историческим максимум, заявил председатель правления банка Анар Гасанов, выступая перед участниками встречи "AHK Impuls", организованной Германо-Азербайджанской Торговой Палатой.

Гасанов подчеркнул, что в последнее время депозитный портфель банка демонстрирует стабильный и динамичный рост.

«В этом году наш депозитный портфель вырос на 120 млн манатов, в прошлом году - на 72 млн. манатов. В 2019 году прирост депозитных средств банка составил 24%», - отметил он.

Глава банка добавил, что новые депозиты почти полностью размещены в манатах, что демонстрирует доверие клиентов к национальной валюте. «В целом, доля средств в манатах в общем депозитном портфеле банка составляет 61%», - подчеркнул он.

По словам Гасанова, продление срока действия текущей системы страхования вкладов на один год – до марта 2020 года также способствует дальнейшему росту депозитов.

Глава банк также подчеркнул, что восстановление деловой активности в стране увеличивает спрос на финансирование.

По его словам, AccessBank остается лидером рынка в сегменте микрокредитования с 53%-ной долей и имеет обширную клиентскую базу, превышающую 55 тыс. клиентов.

«Примерно 97% кредитов банк выдает в национальной валюте. Кредитный портфель банка демонстрирует отличное качество и сейчас коэффициент просроченной задолженности находится на уровне 0,2%. Производительность наших сотрудников превысила показатели, наблюдаемые до девальвации. При этом среднемесячная производительность одного сотрудника составила 21 микрокредит, что говорит о выдаче банком ежемесячно примерно 6 тыс. микрокредитов", - сказал он.

Гасанов добавил, что для обеспечения доступного финансирования микро, малому и среднему предпринимательству, AccessBank тесно сотрудничает с Агентством развития предпринимательства, Агентством по аграрному кредитованию и развитию (AАKР). «Банк начал сотрудничество с ААКР с апреля текущего года и за этот период мы выдали нашим клиентам кредитов на 3 млн манатов», - подчеркнул глава банка.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

А.Азизов