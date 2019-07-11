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СНГ 11.07.2019 16:12

Додон обсудил с послом США обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Президент Молдавии Игорь Додон и посол США в Кишиневе Дерек Хоган обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

"В ходе встречи собеседники проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдавии американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался предстоящий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла. Американский чиновник в рамках европейского турне посетит Молдавию 13-14 июня, и проведет встречи с руководством страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]