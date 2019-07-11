Додон обсудил с послом США обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Президент Молдавии Игорь Додон и посол США в Кишиневе Дерек Хоган обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

"В ходе встречи собеседники проанализировали нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, дали высокую оценку многочисленным проектам, которые реализуются в Молдавии американской стороной, в том числе посредством Агентства по международному развитию USAID", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался предстоящий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла. Американский чиновник в рамках европейского турне посетит Молдавию 13-14 июня, и проведет встречи с руководством страны.