Атамбаев обратился в Верховный суд Киргизии с заявлением о незаконности лишения его статуса экс-президента

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился в Конституционную палату Верховного суда страны с заявлением о незаконности лишения его парламентом статуса экс-президента, сообщил в четверг "Интерфаксу" юрист Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Нурбек Касымбеков.

"В Конституционную палату Киргизии от имени Алмазбека Атамбаева направлены несколько заявлений. Одно из них касается лишения статуса неприкосновенности бывшего главы государства. Лишать Атамбаева статуса экс-президента парламент не имел права, так как это противоречит Конституции. Соответственно, привлечь его к уголовной невозможно", - заявил юрист партии, основанной бывшим президентом страны.

По его словам, второе заявление Атамбаева, которое Конституционная палата ВС Киргизии намерена рассмотреть осенью, касается постановления парламента о создании депутатской комиссии, выдвинувшей обвинения против бывшего главы государства.

"Еще одно заявление касается норм, принятых парламентом страны о запрете заниматься бывшим президентам политической деятельностью. Эти поправки также противоречат Конституции. Конституционная палата приступила к рассмотрению данного заявления", - добавил Касымбеков.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Парламент также лишил бывшего главу государства статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии, поддержала Генеральная прокуратура страны.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, к которым может быть причастен Атамбаев, указывались: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

МВД Киргизии уже дважды направило Атамбаеву повестку явиться в следственное управление ведомства на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос.

СДПК, основанная Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике. В начале 2019 года партия заявила о переходе в оппозицию. После принятия парламентом страны в апреле поправок в закон о гарантиях экс-президента, согласно которым бывший глава государства при продолжении политической деятельности лишается статуса экс-президента, Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.