США могут на полтора года смягчить санкции против КНДР в обмен на заморозку ядерной программы - СМИ

США рассматривают возможность смягчения санкций в отношении КНДР на период 12-18 месяцев, если та ликвидирует ядерный центр в Йонбене и полностью заморозит ядерную программу, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на источник, знакомый с позицией Белого дома.

Согласно плану, США могут добиться отказа от санкций Совбеза ООН на экспорт угля и текстиля. Экспорт угля и текстиля был одним из крупнейших источников дохода для КНДР, отмечает агентство.

В скором времени, как ожидается, возобновятся переговоры между США и КНДР, сообщает "Ренхап". Дата и место переговоров пока неизвестны.

"Когда начнутся переговоры на рабочем уровне, Белый дом хочет установить условия, на основании которых можно начать процесс денуклеаризации КНДР", - заявил источник агентства.

По словам источника, если процесс денуклеаризации будет продвигаться хорошо, США могут продлить приостановку санкций, но вернут санкции, если КНДР пойдет на обман.

Если эта модель сработает, то ее могут применить к другим ядерным объектам в КНДР и пошагово расширять до тех пор, пока КНДР полностью не откажется от программы по созданию оружия массового поражения, а все санкции не будут сняты, сообщает агентство.

Ранее о подобных планах США уже сообщала газета The New York Times. Газета сообщала, что замысел предполагает, что американская сторона попытается уговорить Северную Корею на то, чтобы она отказалась в обмен на снятие санкций не только от ядерного объекта в Йонбене, что Пхеньян предлагал сделать на саммите США-КНДР в Ханое, но и от других ядерных объектов, отмечает газета. Газета утверждала, что речь о так называемой "ядерной заморозке". Это подразумевает, что КНДР прекратит производить новые ядерные материалы, но сохранит уже существующее ядерное оружие.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после публикации The New York Times заявил, что никогда не обсуждал и не слышал о том, что США готовы пойти на "ядерную заморозку" со стороны КНДР.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.