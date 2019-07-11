Президент Молдавии подписал указ об увольнении генпрокурора

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об увольнении Эдуарада Харунжена с должности генерального прокурора, на основании поданного заявления.
"Сегодня генеральный прокурор сложил свои полномочия перед лицом президента РМ. На основании заявления господина Харунжена подписал указ об его освобождении от должности. Считаю чрезвычайно важным обеспечение функциональности системы прокуратуры в интересах граждан Молдавии, абсолютно необходимо, чтобы новое руководство генеральной прокуратуры было назначено в ближайшее время в строгом соответствии с законодательством", - написал Додон в четверг в своем фейсбуке.
Он подчеркнул, что "новый генпрокурор должен быть гражданином Молдавии, обладать опытом работы в органах прокуратуры, быть неподкупным, в состоянии восстановить имидж учреждения, обеспечивая верховенство закона, расследование множества беззаконий, в том числе, совершенных в прошлом". "Только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуроров, будет назначен президентом республики Молдова на должность генерального прокурора", - подчеркнул Додон.
Парламент Молдавии ранее на этой неделе признал незаконным назначение Харунжена на пост генерального прокурора в 2016 году и рекомендовал президенту освободить его от занимаемой должности.
После смены власти в Молдавии ушли в отставку все члены Конституционного суда, трое из девяти членов Центральной избирательной комиссии, многие заместители министров и другие чиновники. Харунжен категорически отказывался уходить в отставку, несмотря на призывы президента Молдавии, премьер-министра и гражданского общества.
Согласно законодательству, без участия генпрокурора не могут быть привлечены к ответственности олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также некоторые другие лица, причастные к краже $1 млрд из банковской системы Молдавии. На выборах 24 февраля все они стали депутатами и пользуются неприкосновенностью. С заявлением о снятии депутатского иммунитета к парламенту может обратиться только генпрокурор.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса
ОПЕК прогнозирует рост поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020г на 2,44 млн б/с - до 66,87 млн б/с, в основном из-за США
ОПЕК понизила оценку поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г на 95 тыс. б/с, оценка по РФ снижена на 140 тыс. б/с
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019г до 99,87 млн б/с, в 2020г предполагает рост до 101,01 млн б/с
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
Конфликты на Кавказе связаны исключительно с геополитическими интересами - Гурбанлы
Nintendo представила более бюджетную версию приставки Switch
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля