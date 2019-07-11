Президент Молдавии подписал указ об увольнении генпрокурора

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об увольнении Эдуарада Харунжена с должности генерального прокурора, на основании поданного заявления.

"Сегодня генеральный прокурор сложил свои полномочия перед лицом президента РМ. На основании заявления господина Харунжена подписал указ об его освобождении от должности. Считаю чрезвычайно важным обеспечение функциональности системы прокуратуры в интересах граждан Молдавии, абсолютно необходимо, чтобы новое руководство генеральной прокуратуры было назначено в ближайшее время в строгом соответствии с законодательством", - написал Додон в четверг в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что "новый генпрокурор должен быть гражданином Молдавии, обладать опытом работы в органах прокуратуры, быть неподкупным, в состоянии восстановить имидж учреждения, обеспечивая верховенство закона, расследование множества беззаконий, в том числе, совершенных в прошлом". "Только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуроров, будет назначен президентом республики Молдова на должность генерального прокурора", - подчеркнул Додон.

Парламент Молдавии ранее на этой неделе признал незаконным назначение Харунжена на пост генерального прокурора в 2016 году и рекомендовал президенту освободить его от занимаемой должности.

После смены власти в Молдавии ушли в отставку все члены Конституционного суда, трое из девяти членов Центральной избирательной комиссии, многие заместители министров и другие чиновники. Харунжен категорически отказывался уходить в отставку, несмотря на призывы президента Молдавии, премьер-министра и гражданского общества.

Согласно законодательству, без участия генпрокурора не могут быть привлечены к ответственности олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также некоторые другие лица, причастные к краже $1 млрд из банковской системы Молдавии. На выборах 24 февраля все они стали депутатами и пользуются неприкосновенностью. С заявлением о снятии депутатского иммунитета к парламенту может обратиться только генпрокурор.