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Дальнее зарубежье 11.07.2019 14:12

Пилот пропавшего во время полета в Пекин самолета Malaysia Airlines, вероятно, сам спровоцировал катастрофу, считают французские следователи

Команда французских судебных следователей считает, что пилот пропавшего в 2014 году лайнера Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, скорее всего, сам спровоцировал катастрофу, так как хотел совершить самоубийство, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

"В кругах, близких к ходу расследования, версию самоубийства командира воздушного судна считают самой правдоподобной", - пишет издание.

К такому мнению судебные следователи из Франции пришли, исходя из того, что, по их данным, до самого момента исчезновения самолета пилот находился за штурвалом авиалайнера и управлял самолетом вручную.

"Некоторые необычные виражи, которые делал Boeing-777, могли выполняться только при ручном режиме управления", - рассказали источники газеты.

Однако они отметили, пока не могут исключить другие версии о причинах трагедии. Но при этом, по их словам, "нет никаких других данных, которые указывали на то, что в кабину пилота перед исчезновением лайнера, заходил кто-то другой".

Между тем, "Паризьен" пишет, что 53-летний пилот Захари Ахмад Шах не казался человеком, который был бы склонным к самоубийству. Он был женат и имел трех детей. Кроме того, у него был большой профессиональный опыт - более 18 тыс. часов налёта. Однако издание указывает, что Захари Ахмад Шах был оппозиционером. И за день до авиакатастрофы он заявил, что планирует отправиться на судебный процесс поддержать малазийского оппозиционного лидера Анвара Ибрагима.

"Причины самоубийства... Это очень сложный и личный вопрос", - отметил один из источников издания.

Он добавил, что власти Малайзии в своем последнем докладе по авиакатастрофе MH370 не стали сосредотачиваться на подобной версии, поскольку не хотели бросать тень на малазийскую авиакомпанию.

"Боинг 777" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, общая стоимость которых за три года составила $160 млн.

В январе этого года малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета в течение трех месяцев, однако ни к каким результатам они также не привели.

В июле прошлого года сформированная Малайзией международная следственная группа так и не смогла прийти к конкретным выводам относительно причин исчезновения в 2014 году авиалайнера.

Французские судебные следователи занялись собственным расследованием, так как на борту авиалайнера находились трое французских граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ


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