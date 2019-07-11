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СНГ 11.07.2019 16:32

Сталина ненавидят 40% украинцев - опрос

Украинцы в основном негативно или равнодушно относятся к личности Сталина, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 24 мая по 7 июня.

Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС в четверг, 40% респондентов относятся к Сталину враждебно, со страхом или ненавистью, 25% - равнодушно, 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

"Мудрым руководителем" считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех областей Украины по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Тэги: УКРАИНА, СТАЛИН, ОТНОШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]