Сталина ненавидят 40% украинцев - опрос

Украинцы в основном негативно или равнодушно относятся к личности Сталина, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 24 мая по 7 июня.
Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС в четверг, 40% респондентов относятся к Сталину враждебно, со страхом или ненавистью, 25% - равнодушно, 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).
"Мудрым руководителем" считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".
61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.
Опрос проводился с 24 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех областей Украины по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Азербайджан создает Культурный центр в Германии
Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД
Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%
Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%
Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля