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Дальнее зарубежье 11.07.2019 14:15

Женщинам в Саудовской Аравии могут разрешить ездить за границу без разрешения мужчин - СМИ

Власти Саудовской Аравии планируют разрешить женщинам пересекать границу страны без разрешения мужчины-опекуна, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник в Саудовской Аравии рассказал газете, что закон, связанный с путешествиями, будет изменен уже в этом году.

В то же время, в Саудовской Аравии продолжат действовать законы, согласно которым женщина не может выйти замуж или покинуть тюрьму после освобождения без согласия мужчины-опекуна, отмечают источники.

Газета отмечает, что подобные планы в Саудовской Аравии появились после того, как внимание международной общественности привлекли истории нескольких молодых женщин, бежавших из Саудовской Аравии из-за строгости законов и традиций.

Традиции, подобные разрешению на путешествия для женщин, непопулярны в крупных городах, например, в Эр-Рияде и Джидде, однако они являются важной частью жизни в более консервативных частях страны, отмечает газета. В результате, по мнению газеты, власти Саудовской Аравии могут столкнуться с недовольством, если они попытаются еще больше изменить законы об опекунстве.

В настоящее время всем женщинам и мужчинам до 21 года в Саудовской Аравии необходимо разрешение опекуна, чтобы выехать за пределы страны. Кроме того, традиции и обычаи, даже не закрепленные в письменной форме, требуют от женщины согласия опекуна, чтобы устроиться на работу, получить медицинскую помощь или же снять квартиру.

Годом ранее женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖЕНЩИНЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ПРАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]