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Туризм 11.07.2019 14:27

Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство

Азербайджан в январе-июне 2019 года посетило 1 млн 409,7 тыс. иностранных туристов, что на 6,5% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.

По данным агентства, более половины посетивших Азербайджан туристов пришлось на долю России и Грузии. В частности, турпоток из РФ составил 414 тыс. человек (рост на 2,6%), из Грузии – 342,8 тыс. человек (рост на 22,8%).

Турпоток из Турции в Азербайджан в первом полугодии составил 147,7 тыс. человек (рост на 3,7%).

По данным агентства, в отчетном периоде наблюдался рост турпотока из Центральной и Южной Азии. В частности, из Центральной Азии Азербайджан посетили 54,1 тыс. туристов (рост на 38%), Южной – 48,9 тыс. (рост на 50%).

Вместе с тем, в первом полугодии имел место спад турпотока из стран Ближнего Востока и Ирана – 145,2 тыс. и 106,3 тыс. человек соответственно. Спад турпотока из этих регионов составил 4,4% и 27,4% соответственно.

В 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек. Перед Азербайджаном стоит задача увеличение въездного турпотока в страну к 2023 году до 4 млн человек.

А.Азизов

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Тэги: ТУРПОТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]