Премьер Эстонии против восстановления памятника солдатам эстонской дивизии СС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) не поддержал предложение активистов Консервативной народной партии (EKRE) вновь установить в поселке Лихула (Lihula) памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС.

"Его правильное место в музее борьбы за свободу в Лагеди (Lagedi)", - заявил Ратас на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что "скорбь о павших и память о них нельзя использовать для достижения политических или идеологических целей".

Премьер напомнил, что установка памятных знаков и памятников на определенной территории является вопросом местных самоуправлений.

Во вторник председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) поддержал предложение активистов своей Консервативной народной партии вновь установить памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС.

"Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам. То, что во времена правительства Партса (бывший премьер-министр Юха Партс - ИФ) полиция с собаками и перцовым газом пришла разгонять людей, которые встали на защиту памятника, было неправильно", - сказал он во вторник порталу "Дельфи".

По его словам, "хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным".

В то же время посольство России в Эстонии в заявлении от 9 июля осудило планы вновь установить памятник эстонским эсэсовцам.

"Посольство решительно осуждает подобные провокации, как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле", - говорится в заявлении дипломатического представительства. В нем отмечается, что оно уже не раз высказывало озабоченность по поводу периодически предпринимаемых в Эстонии попыток прославления бывших военнослужащих "Ваффен-СС".

Депутат Европарламента от этой же партии Яак Мадисон (Jak Madison) также высказался за возвращение монумента: "В 1944 году у эстонцев не было особого выбора, в какой форме воевать против большевиков и Красной армии". По словам Мадисона, из двух зол пришлось выбирать меньшее. "Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память. Памятник - это самое меньшее, что мы можем для этого сделать", - сказал он.

Памятник с изображением солдата в нацистской военной форме призван увековечить память воинов 20-й эстонской дивизии СС. На монументе текст "Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии".

В первый раз памятник был установлен в июле 2002 года в Пярну, но в связи с негативным международным резонансом городские власти распорядились его демонтировать.

В августе 2004 года памятник в присутствии представителей местной власти, националистических организаций и церкви вновь был открыт, но уже на кладбище поселка Лихула (Lihula), где за три первых дня его посетили более 80 тысяч человек. На открытии особо подчеркивалось, что дуло автомата изображенного на камне солдата направлено на Восток, "откуда в Эстонию приходит угроза".

Однако под международным давлением правительство распорядилось удалить монумент, что вызывало акции протеста националистически настроенных кругов.

Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии на минувшей неделе заявили о намерении вновь установить памятник и запросили в связи с этим у волостной управы, кому в настоящее время принадлежит стоявший в поселке Лихула монумент, сообщила местная газета Laane elu.

Ныне скандальный памятник находится на территории музея борьбы за освобождение Эстонии в Лагеди под Таллином.