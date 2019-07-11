Пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в Мытищах потушен - МЧС

Пожар на газопроводе у ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах потушен, пострадали 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в главке.

При пожаре пострадали 12 человек, 11 помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован.

По предварительным данным, пожар носит технологический характер. Ему предшествовал хлопок на газопроводе.