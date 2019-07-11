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Финансы 11.07.2019 15:03

SOCAR 17 июля выплатит проценты держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 июля 2019 года осуществит 11-ый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Держателям облигаций SOCAR 17 июля будут выплачены проценты на общую сумму $1,25 млн. Это будет 11-ая по счету и 3-я за 2019 год выплата по процентам облигаций SOCAR. На счет Национального Депозитария в Центральном Банке уже переведены средства в размере $1,25 млн, в расчете $12,5 за ценную бумагу», - отмечается в информации.

По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено девять выплат по процентам на общую сумму $12,5 млн. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $13,75 млн.

По информации компании, объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR на вторичном рынке превысил $175 млн. Количество заключенных в I-ом полугодии 2019 года сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысило 232, в целом, до сих пор их число составило 1,791 тыс.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссии облигаций на сумму $100 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход за 5 лет обращения облигаций SOCAR составит $25 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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