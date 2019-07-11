SOCAR 17 июля выплатит проценты держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 17 июля 2019 года осуществит 11-ый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.
«Держателям облигаций SOCAR 17 июля будут выплачены проценты на общую сумму $1,25 млн. Это будет 11-ая по счету и 3-я за 2019 год выплата по процентам облигаций SOCAR. На счет Национального Депозитария в Центральном Банке уже переведены средства в размере $1,25 млн, в расчете $12,5 за ценную бумагу», - отмечается в информации.
По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено девять выплат по процентам на общую сумму $12,5 млн. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $13,75 млн.
По информации компании, объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR на вторичном рынке превысил $175 млн. Количество заключенных в I-ом полугодии 2019 года сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысило 232, в целом, до сих пор их число составило 1,791 тыс.
Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссии облигаций на сумму $100 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Общий доход за 5 лет обращения облигаций SOCAR составит $25 млн.
Н.Аббасова
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
Конфликты на Кавказе связаны исключительно с геополитическими интересами - Гурбанлы
Nintendo представила более бюджетную версию приставки Switch
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
США намерены создать в космосе ударный эшелон системы ПРО - российский Генштаб
ЕС готовит меры в ответ на бурение Турцией кипрского шельфа - представитель Могерини
Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля