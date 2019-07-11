Timan Oil & Gas напомнил о себе безуспешным иском к Газпрому на 400 млн рублей

Timan Oil & Gas plc, которая в 2006 году привлекла через IPO на альтернативном инвестиционном рынке (AIM) Лондонской фондовой биржи $100 млн, а через три года остановила торги своими акциями, безуспешно пыталась взыскать с "Газпрома" почти 400 млн рублей убытков из-за якобы невозможности добывать нефть в запланированном объеме на Нижнечутинском месторождении в Коми в результате строительства газопровода.

Timan владеет 25% долей в недропользователе Нижне-Чутинской площади ООО "Нефтегазпромтех", еще 75% у АО "НК "Нефтиса" Михаила Гуцериева. Timan заключила с НГПТ договор уступки прав требования на возмещение убытков. Первоначально Timan заявил сумму иска в 386 млн рублей, а потом снизил ее до 222 млн рублей.

Суд отмечает, что площадь всего лицензионного участка НГПТ - 1,31 млрд кв. м, а ограничения были наложены на 536,98 тыс. кв. м, или 0,04% от площади. Но и на этом фрагменте работы было можно вести по согласованию с "Газпромом" . Однако с момента получения лицензии на добычу нефти в 1999 г. году "Нефтегазпромтех" не обращался в "Газпром" с просьбой о предоставлении возможности использования земельных участков в пределах зоны ограничений для добычи нефти.

"Данное обстоятельство также подтверждает отсутствие реальных намерений по использованию данного лицензионного участка, а также отсутствие препятствий к такому использованию", - констатирует суд.

Этот факт Timan пытался оправдать конфликтом акционеров: "...в связи с финансовыми сложностями и наличием спора между лицами, контролирующими должника, .... указанные работы были приостановлены".

Арбитражный суд города Москвы в апреле отказал в удовлетворении иска Timan, и это решение не было обжаловано в вышестоящих инстанциях.