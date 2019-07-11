Новый министр обороны Молдавии удручен состоянием молдавской армии

Новый министр обороны Молдавии Павел Войку выразил крайнее неудовлетворение состоянием дел в воинских частях Национальной армии.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства, об этом он заявил в четверг на совещании с руководством Генерального штаба армии.
Согласно сообщению, на этой неделе министр вместе с новым командующим национальной армией, генералом Игорем Горганом побывали в расположении 22-го миротворческого батальона, батальона спецназа, Роты почетного караула и Военно-топографической базы, посетили медицинский пункт, столовую, казармы, учебные аудитории в различных воинских подразделениях.
Войку назвал неудовлетворительным состояние дел в ряде подразделений, что выразилось в изношенности техники, обветшалости зданий, старой, а то и сломанной мебели.
"Казармы и баня для солдат находятся в плачевном состоянии. Зеленые насаждения на территории запущены, а техника - изношена и хранится ненадлежащим образом. На складах множество имущества с просрочены сроком годности, которому место на свалке. Меня также удивило, что солдаты даже не знают, как вести себя при встрече с командиром. Их этому не учили", - заявил Войку.
Министр намерен создать чрезвычайную комиссию для анализа всех выявленных пробелов и разработки плана по их устранению.
Как сообщалось, Павел Войку был назначен министром обороны 8 июня. До этого он работал в полиции, на протяжении последних двух лет был советником президента Молдавии по особым поручениям. На этой неделе новым начальником Генерального штаба, командующим Национальной армией был назначен Игорь Горган, который уже занимал этот пост в период с 2013 по 2016 годы.
Азербайджан создает Культурный центр в Германии
Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД
Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%
Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%
Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля