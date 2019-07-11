Новый министр обороны Молдавии удручен состоянием молдавской армии

Новый министр обороны Молдавии Павел Войку выразил крайнее неудовлетворение состоянием дел в воинских частях Национальной армии.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства, об этом он заявил в четверг на совещании с руководством Генерального штаба армии.

Согласно сообщению, на этой неделе министр вместе с новым командующим национальной армией, генералом Игорем Горганом побывали в расположении 22-го миротворческого батальона, батальона спецназа, Роты почетного караула и Военно-топографической базы, посетили медицинский пункт, столовую, казармы, учебные аудитории в различных воинских подразделениях.

Войку назвал неудовлетворительным состояние дел в ряде подразделений, что выразилось в изношенности техники, обветшалости зданий, старой, а то и сломанной мебели.

"Казармы и баня для солдат находятся в плачевном состоянии. Зеленые насаждения на территории запущены, а техника - изношена и хранится ненадлежащим образом. На складах множество имущества с просрочены сроком годности, которому место на свалке. Меня также удивило, что солдаты даже не знают, как вести себя при встрече с командиром. Их этому не учили", - заявил Войку.

Министр намерен создать чрезвычайную комиссию для анализа всех выявленных пробелов и разработки плана по их устранению.

Как сообщалось, Павел Войку был назначен министром обороны 8 июня. До этого он работал в полиции, на протяжении последних двух лет был советником президента Молдавии по особым поручениям. На этой неделе новым начальником Генерального штаба, командующим Национальной армией был назначен Игорь Горган, который уже занимал этот пост в период с 2013 по 2016 годы.