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Регион 11.07.2019 15:10

ЕС готовит меры в ответ на бурение Турцией кипрского шельфа - представитель Могерини

Европейский союз уже выражал свое отношение к бурению Турцией шельфа в исключительной экономической зоне Кипра и теперь готовит ряд ответных мер в отношении действий Анкары, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В связи с этим я могу подтвердить, что в соответствии с мандатом Европейского совета, предоставленным в июне, высокий представитель (ЕС по иностранным делам Могерини - ИФ) и Европейская внешнеполитическая служба предложили ряд вариантов соответствующих мер, которые могли бы послужить ответом на деятельность (Турции - ИФ) по бурению в Восточном Средиземноморье", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она уточнила, что теперь решение по этим мерам за Советом ЕС, который может принять официальное решение.

Коцьянчич напомнила, что недавно было опубликовано заявление Могерини об "эскалации нарушения прав и суверенитета Кипра". В этом заявлении содержался призыв к властям Турции отказаться от своих намерений. А член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан проинформировал в минувшую среду исполнительную коллегию ЕС о складывающейся ситуации, добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа. Турция приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, КИПР, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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