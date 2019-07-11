ЕС готовит меры в ответ на бурение Турцией кипрского шельфа - представитель Могерини

Европейский союз уже выражал свое отношение к бурению Турцией шельфа в исключительной экономической зоне Кипра и теперь готовит ряд ответных мер в отношении действий Анкары, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"В связи с этим я могу подтвердить, что в соответствии с мандатом Европейского совета, предоставленным в июне, высокий представитель (ЕС по иностранным делам Могерини - ИФ) и Европейская внешнеполитическая служба предложили ряд вариантов соответствующих мер, которые могли бы послужить ответом на деятельность (Турции - ИФ) по бурению в Восточном Средиземноморье", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она уточнила, что теперь решение по этим мерам за Советом ЕС, который может принять официальное решение.
Коцьянчич напомнила, что недавно было опубликовано заявление Могерини об "эскалации нарушения прав и суверенитета Кипра". В этом заявлении содержался призыв к властям Турции отказаться от своих намерений. А член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан проинформировал в минувшую среду исполнительную коллегию ЕС о складывающейся ситуации, добавила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра обнаружены запасы газа. Турция приступила к буровым работам в этом районе Средиземноморья.
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