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ТЭК 11.07.2019 15:12

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019г до 99,87 млн б/с, в 2020г предполагает рост до 101,01 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с, что совпадает с оценками, сделанными месяц назад, пишет ОПЕК в своем отчете.

В 2020 году, первые оценки показывают, что рост потребления нефти составит также 1,14 млн б/с, таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с.

Прогнозируется, что страны ОЭСР увеличат потребление нефти в следующем году на 0,09 млн б/с, из них основной прирост придется на страны Америки. Главным же драйвером роста спроса на нефть останутся страны, не входящие в ОЭСР, которые в 2020 году покажут прирост потребления на 1,05 млн б/с, ожидает ОПЕК.

Предварительные данные показывают, что нефтяные запасы в мире за май выросли на 41,5 млн баррелей - до 2 млрд 925 млн баррелей, что на 97 млн баррелей выше, чем годом ранее и на 25 млн баррелей выше по сравнению со средним пятилетним уровнем.

При этом запасы нефти выше этой планки на 35 млн баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов ниже на 10 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]