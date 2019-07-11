Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.07.2019 15:13

ОПЕК понизила оценку поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г на 95 тыс. б/с, оценка по РФ снижена на 140 тыс. б/с

Прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году снижен на 95 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 2,05 млн б/с, таким образом, ожидается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году составят в мировом балансе нефти 64,43 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Основной причиной снижения прогноза является продление сделки по ограничению нефтедобычи странами ОПЕК+ на 9 месяцев - до первого квартала 2020 года, а также более низкими, чем ожидалось, объемами поставок нефти Бразилией, Норвегией и Россией во втором квартале текущего года. Понижение оценок произошло, несмотря на устойчивое увеличение добычи США - на 320 тыс. б/с в апреле, отмечает организация.

Так, теперь картель ожидает, что поставки нефти из США в 2019 году увеличатся на 1,9 млн б/с - до 18,57 млн б/с, в то время как месяцем ранее прогноз роста был 1,83 млн б/с.

В то же время оценка роста поставок нефти Россией снижена на 140 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом. Так, если ранее ожидалось, что Россия в 2019г увеличит добычу на 180 тыс. б/с - до 11,53 млн б/с, то свежая оценка - рост составит лишь 40 тыс. б/с, до 11,39 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


ТЕКСТ: Хартия сотрудничества стран-производителей нефти ОПЕК утвердила продление сделки ОПЕК+ на 9 мес. и согласовала хартию долгосрочного сотрудничества Страны ОПЕК+ договорились перенести заседание на 1-2 июля ОПЕК предложил провести встречу министров картеля - 11 июля, министров ОПЕК+ 12 июля Фалих: надеюсь, мы продлим сделку ОПЕК+, и это будет легкое решение Между странами ОПЕК нет сомнений в необходимости продлять сделку, вопрос - в странах не-ОПЕК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]