ОПЕК понизила оценку поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г на 95 тыс. б/с, оценка по РФ снижена на 140 тыс. б/с

Прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году снижен на 95 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 2,05 млн б/с, таким образом, ожидается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2019 году составят в мировом балансе нефти 64,43 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Основной причиной снижения прогноза является продление сделки по ограничению нефтедобычи странами ОПЕК+ на 9 месяцев - до первого квартала 2020 года, а также более низкими, чем ожидалось, объемами поставок нефти Бразилией, Норвегией и Россией во втором квартале текущего года. Понижение оценок произошло, несмотря на устойчивое увеличение добычи США - на 320 тыс. б/с в апреле, отмечает организация.
Так, теперь картель ожидает, что поставки нефти из США в 2019 году увеличатся на 1,9 млн б/с - до 18,57 млн б/с, в то время как месяцем ранее прогноз роста был 1,83 млн б/с.
В то же время оценка роста поставок нефти Россией снижена на 140 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом. Так, если ранее ожидалось, что Россия в 2019г увеличит добычу на 180 тыс. б/с - до 11,53 млн б/с, то свежая оценка - рост составит лишь 40 тыс. б/с, до 11,39 млн б/с.
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