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Дальнее зарубежье 11.07.2019 17:14

ФРГ увеличила экспорт вооружений на 5 млрд евро в I полугодии 2019г - газета

Правительство ФРГ за первую половину текущего года одобрило экспорт вооружений на 5 млрд евро, что превышает показатель всего 2018 года.

"Федеральное правительство (Германии - ИФ) в первой половине 2019 года одобрило экспорт вооружений на 5,3 млрд евро - большую сумму, чем за весь предыдущий год", - пишет газета "Зюддойче цайтунг", ссылаясь на ответ министерства экономики на запрос депутата бундестага от партии "Зеленых" Омида Нурипура.

В десятку главных импортеров входят Египет и ОАЭ, которые участвуют в вооруженном конфликте в Йемене, а также Южная Корея. Главным импортером немецкого вооружения стала Венгрия. Сумма закупок оружия правительством Орбана составила 1,7 млрд евро. Египет закупил оружия на 800 млн евро, Южная Корея - 277 млн евро. ОАЭ занимают шестое место в первой "десятке", потратив 200 млн евро на закупку оружия, говорится в публикации.

Последние три года объем немецкого экспорта вооружений постоянно снижался, в 2018 году он составил 4,8 млрд евро, отмечает газета.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]