ФРГ увеличила экспорт вооружений на 5 млрд евро в I полугодии 2019г - газета

Правительство ФРГ за первую половину текущего года одобрило экспорт вооружений на 5 млрд евро, что превышает показатель всего 2018 года.
"Федеральное правительство (Германии - ИФ) в первой половине 2019 года одобрило экспорт вооружений на 5,3 млрд евро - большую сумму, чем за весь предыдущий год", - пишет газета "Зюддойче цайтунг", ссылаясь на ответ министерства экономики на запрос депутата бундестага от партии "Зеленых" Омида Нурипура.
В десятку главных импортеров входят Египет и ОАЭ, которые участвуют в вооруженном конфликте в Йемене, а также Южная Корея. Главным импортером немецкого вооружения стала Венгрия. Сумма закупок оружия правительством Орбана составила 1,7 млрд евро. Египет закупил оружия на 800 млн евро, Южная Корея - 277 млн евро. ОАЭ занимают шестое место в первой "десятке", потратив 200 млн евро на закупку оружия, говорится в публикации.
Последние три года объем немецкого экспорта вооружений постоянно снижался, в 2018 году он составил 4,8 млрд евро, отмечает газета.
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