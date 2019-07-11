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СНГ 11.07.2019 17:35

Путин видит хорошие перспективы для увеличения товарооборота с Боливией

У российско-боливийских торгово-экономических отношений хорошие перспективы, крупный бизнес из РФ проявляет интерес к инвестициям в эту страну, отмечает президент России Владимир Путин.

"Объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция хорошая - в первом квартале этого года рост в 2,5 раза. Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы", - сказал он в начале встречи в Москве со своим боливийским коллегой Эво Моралесом.

В частности, по словам Путина, крупные российские компании вкладывают значительные средства в экономику Боливии.

"Вот, "Газпром" вложил $500 млн в развитие нефтегазовой отрасли. "Росатом" возводит Центр ядерных исследований в вашей стране, в Боливии востребована наша техника, в том числе, автомобильная", - сказал он.

В свою очередь, Моралес отметил тесное сотрудничество с Россией, в том числе, в энергетике, в частности, в атомной отрасли.

"В последнее время растут взаимные инвестиции, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и впредь и в области углеводородов. Кроме того, мы бы хотели развивать сотрудничество в области добычи лития", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛИВИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]