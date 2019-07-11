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ТЭК 11.07.2019 15:15

ОПЕК прогнозирует рост поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020г на 2,44 млн б/с - до 66,87 млн б/с, в основном из-за США

Поставки нефти на мировой рынок в 2020 году со стороны стран, не входящих в ОПЕК, увеличатся на 2,44 млн баррелей в сутки - с 64,43 млн б/с до 66,87 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Из этого объема основной прирост придется на США, которые увеличат добычу на 1,7 млн б/с. Бразилия увеличит производство на 0,4 млн б/с, Норвегия - на 200 тыс. б/с. Основными драйверами роста также будут Канада, Россия, Австралия и Казахстан, в то время как Мексика, Колумбия, Великобритания, Индонезия и Таиланд продемонстрируют падение.

Так, США в 2020 году превысят отметку в 20 млн б/с и достигнут добычи в 20,26 млн б/с. Россия сможет в следующем году нарастить производство лишь на 100 тыс. б/с - до 11,49 млн б/с, ожидают в ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]