ОПЕК в июне снизила нефтедобычу на 68 тыс. б/с - до 29,83 млн б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 122%

Страны ОПЕК в июне продемонстрировали снижение нефтедобычи на 68 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем - до 29,83 млн б/с, пишет картель со ссылкой на данные вторичных источников.
Так, добыча нефти в Иране (сама страна прекратила публиковать свои данные после восстановления санкций США) в июне упала еще на 142 тыс. б/с - до 2 млн 225 тыс. б/с. Добыча в Ливии снизилась на 58 тыс. б/с - до 1 млн 113 тыс. б/с.
Между тем, нарастить добычу смогла Саудовская Аравия на 126 тыс. б/с, впрочем, она по-прежнему на 500 тыс. б/с превышает обязательства по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+.
Согласно расчетам "Интерфакса", в июне страны ОПЕК в целом выполнили сделку на 122%, то есть снизили добычу нефти на 175 тыс. б/с больше, чем нужно в рамках договоренностей ОПЕК+.
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