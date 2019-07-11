Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.07.2019 15:33

Поправки в конституцию КНДР закрепили за Ким Чен Ыном право представлять страну - СМИ

Поправки в конституцию КНДР, принятые в апреле этого года, закрепили за Ким Чен Ыном право представлять страну на международной арене и переговорах с главами других государств, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

В соответствии с обновленным текстом северокорейской конституции, который был опубликован на одном из северокорейских сайтов, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил новое полномочие - представлять страну в мире.

До внесения изменений в основной закон страны обязанность представлять страну формально была возложена на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.

Таким образом, отмечает агентство, эта поправка упростит ведение переговоров между лидером КНДР и главами других государств.

Со своей стороны южнокорейское агентство "Ренхап" подчеркивает, что поправка в северокорейскую конституцию подтвердила полномочия Ким Чен Ына, которые он уже фактически реализовывал, дав новое юридическое обоснование его статусу "верховного лидера".

Действующая конституция КНДР была принята пятым созывом Верховного народного собрания КНДР в 1972 году. Изменения в конституцию ранее вносились в 1992, 1998, 2009 и 2013 годах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЛИДЕР, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


Китай будет содействовать достижению прогресса в переговорах по вопросам Корейского полуострова - Си Цзиньпин Сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ - газета Лидер КНДР заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом и подписанию справедливого соглашения Ким Чен Ын видит в развитии экономики КНДР ответ "враждебным силам" и их санкциям Лидер КНДР начал официальный визит во Вьетнам, первый - с 1964 года Двойник Ким Чен Ына был выдворен из Вьетнама накануне саммита США-КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]