Поправки в конституцию КНДР закрепили за Ким Чен Ыном право представлять страну - СМИ

Поправки в конституцию КНДР, принятые в апреле этого года, закрепили за Ким Чен Ыном право представлять страну на международной арене и переговорах с главами других государств, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

В соответствии с обновленным текстом северокорейской конституции, который был опубликован на одном из северокорейских сайтов, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил новое полномочие - представлять страну в мире.

До внесения изменений в основной закон страны обязанность представлять страну формально была возложена на председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ.

Таким образом, отмечает агентство, эта поправка упростит ведение переговоров между лидером КНДР и главами других государств.

Со своей стороны южнокорейское агентство "Ренхап" подчеркивает, что поправка в северокорейскую конституцию подтвердила полномочия Ким Чен Ына, которые он уже фактически реализовывал, дав новое юридическое обоснование его статусу "верховного лидера".

Действующая конституция КНДР была принята пятым созывом Верховного народного собрания КНДР в 1972 году. Изменения в конституцию ранее вносились в 1992, 1998, 2009 и 2013 годах.