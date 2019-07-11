Бывшие власти Молдавии зарабатывали на контрабанде - советник премьера

Советник премьер-министра Молдавии Владислав Кульминский подтвердил, что бывшие власти страны контролировали огромные потоки контрабанды.

"Контрабанду сигарет в Молдавии контролировали власти - это был источник быстрого дохода для политиков, в чьих руках находилась таможня, МВД, пограничная полиция, другие структуры, а из полученных средств затем получали неофициальную зарплату в конвертах министры, депутаты и другие чиновники", - написал советник в четверг в фейсбуке.

По его словам, в 2014 году через Приднестровский регион было провезено 10 млрд сигарет.

"В 2015 году, спустя две недели после того, как Украина запретила экспорт сигарет через Приднестровье, Илан Шор (бизнесмен, обвиняется в краже $1 млрд из банковской системы Молдавии - ИФ), при поддержке многих депутатов, добился поправок в законодательство, которые открыли двери для нелегального вывоза через магазины duty free, расположенные на приднестровском сегменте молдо-украинской границы. Схема позволяла провозить около 5 млрд сигарет ежегодно. А в 2019 г. схема заработала еще интенсивнее - только в мае вывезено почти 1 млрд сигарет", - написал Кульминский.

По его мнению, "на законодательном уровне необходимо прекратить возможности беспошлинного вывоза через Приднестровье".

"Также нужно серьезно обсудить усиление совместного контроля на молдо-украинской границе, включая приднестровский участок - создать 8 совместных таможенных пунктов, в том числе два на приднестровском сегменте. Необходимо продлить мандат миссии Евросоюза по контролю на границе - EUBAM. В срочном порядке призвать к ответственности причастных к контрабанде, в том числе отозвать посла Молдавии в Австрии и ОБСЕ (Виктора Осипова, до назначения послом был вице-премьером по реинтеграции, занимался приднестровским урегулированием - ИФ), который играл важную роль в этой схеме", - заявил Кульминский.

Как сообщалось, в конце июня бывший руководитель ряда государственных предприятий в Молдавии Сорин Стати раскрыл сенсационные схемы контрабанды, которые осуществлялись под покровительством бывшего правительства и руководителей Демократической партии Молдавии.

В разные годы Стати был директором "Почты Молдавии" и Государственного предприятия по обеспечению безопасности полетов - MoldATSA. Он сообщил, что на протяжении последних лет, под покровительством властей через Молдавию осуществлялась контрабанда сигарет, спирта, анаболиков и янтаря в огромных объемах. По его словам, только через кишиневский аэропорт отправляли по 7-11 тонн контрабандных сигарет ежедневно и по две тонны янтаря в неделю.