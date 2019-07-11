Бакметрополитен направит около 3,6 млн манатов на покупку стройматериалов, мебели и облицовочных материалов

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключил 11 контрактов на общую сумму 3 млн 592 тыс. 892,68 манатов на покупку строительных, облицовочных материалов, мебели и прочей продукции.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, самый крупный контракт заключен с ООО «Azeri Home» на закупку различных видов древесины и изделий из нее. Стоимость - 1 млн 43 тыс. 745,3 манатов.

Кроме того, Бакметрополитен заключил 6 контрактов на общую сумму 1 млн 506 тыс. 492,64 манатов на закупку различных видов строительных материалов и изделий. Контракты заключены с ООО «Yurd-F», ООО «PLT Business», ООО «Faxraddin-K», ООО «Karaca Group», ООО «Sika» и компанией Zetash Yapi malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited.

Бакметрополитен также подписал три контракта на общую сумму 1 млн 16 тыс. 474,84 манатов на закупку различных видов облицовочного камня и облицовочных материалов. В качестве поставщиков данной продукции привлечены ООО «Leading Supply Solutions», ООО «Nozze» и ООО «Akabe».

С ООО «Qardaslar Mebel-3» подписан контракт на закупку мебели и мебельных аксессуаров на сумму 26 тыс. 179,8 манатов.

Н.Аббасова