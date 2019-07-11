Меркель после недавних приступов дрожи сидя прослушала гимны ФРГ и Дании

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала вставать, чтобы послушать гимны перед встречей с датским премьером Метте Фредериксен, сообщает в четверг немецкая газета "Тагесшпигель".
Издание отмечает, что канцлер ФРГ слушала гимны, не вставая со своего места. Вероятно, такое решение было принято, чтобы скрыть возможные новые приступы дрожи. Премьер Дании сидела при этом рядом с Меркель.
Накануне канцлера ФРГ вновь бросило в дрожь во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в небесно-голубом пиджаке стоит рядом с Ринне. Затем внезапно ее начинает трясти.
Этот инцидент стал третьим за последние недели. Сама она заверяет, что с ее здоровьем в порядке.
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