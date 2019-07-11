Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.07.2019 15:54

Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Лондоном в военной сфере после Brexit – посол в Великобритании

Brexit позволит расширить отношения между Баку и Лондоном в военной сфере, считает посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде.

«Выход Великобритании из Евросоюза не скажется отрицательно на развитие связей между Баку и Лондоном. Напротив, отношения между двумя странами в военной сфере еще больше расширятся», - сказал Тагизаде в интервью азербайджанскому телеканалу СВС.

«Отношения в области безопасности, военно-технические вопросы – это вещи, которые требуют очень тонкой калибровки в столицах тех государств, которые в эти отношения вступают»,- добавил он.

Тагизаде подчеркнул, что официальная позиция Великобритании заключается в признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в ее международно-признанных границах. «Что очень интересно отметить, в британских официальных заявлениях речь идет именно об этой формулировке, а не о гораздо расплывчатой формулировке о нормах международного права, которая часто встречается у других государств», - сказал дипломат.

Посол отметил, что в Великобритании растет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Британский министр призывает Брюссель возобновить переговоры по Brexit Мэй вновь выступила против варианта со вторым референдумом по Brexit Мэй намерена сделать британским депутатам "смелое предложение" по Brexit Британские партии возобновили переговоры по Brexit Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit - СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]