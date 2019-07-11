Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Лондоном в военной сфере после Brexit – посол в Великобритании

Brexit позволит расширить отношения между Баку и Лондоном в военной сфере, считает посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде.
«Выход Великобритании из Евросоюза не скажется отрицательно на развитие связей между Баку и Лондоном. Напротив, отношения между двумя странами в военной сфере еще больше расширятся», - сказал Тагизаде в интервью азербайджанскому телеканалу СВС.
«Отношения в области безопасности, военно-технические вопросы – это вещи, которые требуют очень тонкой калибровки в столицах тех государств, которые в эти отношения вступают»,- добавил он.
Тагизаде подчеркнул, что официальная позиция Великобритании заключается в признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в ее международно-признанных границах. «Что очень интересно отметить, в британских официальных заявлениях речь идет именно об этой формулировке, а не о гораздо расплывчатой формулировке о нормах международного права, которая часто встречается у других государств», - сказал дипломат.
Посол отметил, что в Великобритании растет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.
Ф.Исазаде
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%
Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%
Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Путин ожидает конструктивного итога межвенесуэльских переговоров при содействии Осло
ЕК объявила конкурс на предложения по сотрудничеству в области искусственного интеллекта
Зеленский с гневом обрушился на украинских чиновников и предложил усилить люстрацию
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля