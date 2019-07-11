Баку рассчитывает на расширение сотрудничества с Лондоном в военной сфере после Brexit – посол в Великобритании

Brexit позволит расширить отношения между Баку и Лондоном в военной сфере, считает посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде.

«Выход Великобритании из Евросоюза не скажется отрицательно на развитие связей между Баку и Лондоном. Напротив, отношения между двумя странами в военной сфере еще больше расширятся», - сказал Тагизаде в интервью азербайджанскому телеканалу СВС.

«Отношения в области безопасности, военно-технические вопросы – это вещи, которые требуют очень тонкой калибровки в столицах тех государств, которые в эти отношения вступают»,- добавил он.

Тагизаде подчеркнул, что официальная позиция Великобритании заключается в признании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в ее международно-признанных границах. «Что очень интересно отметить, в британских официальных заявлениях речь идет именно об этой формулировке, а не о гораздо расплывчатой формулировке о нормах международного права, которая часто встречается у других государств», - сказал дипломат.

Посол отметил, что в Великобритании растет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.

Ф.Исазаде