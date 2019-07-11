Юнкер обсудил с вероятным будущим главой дипломатии ЕС поддержку многосторонней международной системы

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и кандидат на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава МИД Испании Жозеп Боррель обсудили в минувшую среду международные приоритеты Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Они согласились, что политическим приоритетом союза должна оставаться защита и поддержка всемирной многосторонней системы, основанной на правилах. Надо действовать таким образом, чтобы Европейский союз мог стать в этом многостороннем контексте еще более сильным как важный глобальный игрок, способный защищать наши ценности на мировом уровне", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что Юнкер предложил Боррелю свою поддержку и сотрудничество, когда того утвердят в качестве будущего высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности.