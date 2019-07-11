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Дальнее зарубежье 11.07.2019 18:05

Юнкер обсудил с вероятным будущим главой дипломатии ЕС поддержку многосторонней международной системы

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и кандидат на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава МИД Испании Жозеп Боррель обсудили в минувшую среду международные приоритеты Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Они согласились, что политическим приоритетом союза должна оставаться защита и поддержка всемирной многосторонней системы, основанной на правилах. Надо действовать таким образом, чтобы Европейский союз мог стать в этом многостороннем контексте еще более сильным как важный глобальный игрок, способный защищать наши ценности на мировом уровне", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что Юнкер предложил Боррелю свою поддержку и сотрудничество, когда того утвердят в качестве будущего высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, БОРРЕЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]