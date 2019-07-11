Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 11.07.2019 15:58

Инвестиции в экономику Азербайджана в рамках механизма поощрения составили $5,5 млрд – Мустафаев

Объем капвложений в экономику Азербайджана в рамках применяемого в стране механизма поощрения инвестиций достиг $5,5 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В Азербайджане с каждым годом усиливается поддержка предпринимательства – выдаются льготные кредиты, созданы логистические центры, промышленные парки и кварталы, где резидентам предлагается широкий спектр льгот. Кроме того, на территории всей страны действует механизм поощрения инвестиций, в рамках которого инвесторам, вкладывающим средства в приоритетные сферы, предоставляются налоговые и таможенные преференции. В рамках этих механизмов в экономику Азербайджана вложено около $5,5 млрд", - сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Мустафаев также отметил, что для диверсификации экономики Азербайджана и увеличения ненефтяного экспорта в стране применяются механизмы поощрения бренда "Made in Azerbaijan", открываются торговые представительства и торговые дома в зарубежных странах, создаются логистические центры.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

Кроме того, согласно законодательству резиденты промышленных парков также на 7 лет освобождены от НДС и уплаты таможенных пошлин.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПООЩРЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


ДПИ в Азербайджана выданы по 205 проектам с инвестициями в 1,7 млрд манатов Минэкономики Азербайджана с апреля выдало ДПИ по проектам на сумму свыше 1 млрд манатов Минэкономики Азербайджана с апреля 2016г выдало ДПИ на инвестпроекты на сумму 900 млн манатов Минэкономики Азербайджана с апреля 2016г выдало ДПИ на инвестпроекты на сумму около 800 млн манатов Минэкономики Азербайджана изучает инвестпроекты на сумму свыше 200 млн манатов для выдачи ДПИ В Азербайджане еще 12 предпринимателей получили документы поощрения инвестиций для реализации проектов на сумму свыше 100 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]