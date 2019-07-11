Инвестиции в экономику Азербайджана в рамках механизма поощрения составили $5,5 млрд – Мустафаев

Объем капвложений в экономику Азербайджана в рамках применяемого в стране механизма поощрения инвестиций достиг $5,5 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В Азербайджане с каждым годом усиливается поддержка предпринимательства – выдаются льготные кредиты, созданы логистические центры, промышленные парки и кварталы, где резидентам предлагается широкий спектр льгот. Кроме того, на территории всей страны действует механизм поощрения инвестиций, в рамках которого инвесторам, вкладывающим средства в приоритетные сферы, предоставляются налоговые и таможенные преференции. В рамках этих механизмов в экономику Азербайджана вложено около $5,5 млрд", - сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Мустафаев также отметил, что для диверсификации экономики Азербайджана и увеличения ненефтяного экспорта в стране применяются механизмы поощрения бренда "Made in Azerbaijan", открываются торговые представительства и торговые дома в зарубежных странах, создаются логистические центры.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
Кроме того, согласно законодательству резиденты промышленных парков также на 7 лет освобождены от НДС и уплаты таможенных пошлин.
А.Мамедов
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