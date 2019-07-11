Грузинская оппозиция пожаловалась Туску на попытки Иванишвили изменить евроатлантический курс страны

Председатель Европейского совета Дональд Туск остался доволен встречей в четверг в Батуми с председателем правящей партии "Грузинская мечта", миллиардером Бидзиной Иванишвили, назвав ее "интересной и впечатляющей", сообщает пресс-служба партии.

Встреча была закрытой для журналистов.

Пресс-служба "Грузинской мечты" распространила лишь приветственную часть встречи.

Между тем ранее Туск встретился в Батуми с представителями грузинской оппозиции, которые пожаловались ему на Иванишвили.

По их утверждению, "олигарх Иванишвили" является единоличным правителем Грузии.

Оппозиционеры поставили на встрече с Туском вопрос о введении санкций Евросоюзом против Иванишвили, так как он якобы пытается изменить евроатлантический курс Грузии.