Грузинская оппозиция пожаловалась Туску на попытки Иванишвили изменить евроатлантический курс страны

Председатель Европейского совета Дональд Туск остался доволен встречей в четверг в Батуми с председателем правящей партии "Грузинская мечта", миллиардером Бидзиной Иванишвили, назвав ее "интересной и впечатляющей", сообщает пресс-служба партии.
Встреча была закрытой для журналистов.
Пресс-служба "Грузинской мечты" распространила лишь приветственную часть встречи.
Между тем ранее Туск встретился в Батуми с представителями грузинской оппозиции, которые пожаловались ему на Иванишвили.
По их утверждению, "олигарх Иванишвили" является единоличным правителем Грузии.
Оппозиционеры поставили на встрече с Туском вопрос о введении санкций Евросоюзом против Иванишвили, так как он якобы пытается изменить евроатлантический курс Грузии.
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