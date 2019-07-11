Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.07.2019 18:20

Грузинская оппозиция пожаловалась Туску на попытки Иванишвили изменить евроатлантический курс страны

Председатель Европейского совета Дональд Туск остался доволен встречей в четверг в Батуми с председателем правящей партии "Грузинская мечта", миллиардером Бидзиной Иванишвили, назвав ее "интересной и впечатляющей", сообщает пресс-служба партии.

Встреча была закрытой для журналистов.

Пресс-служба "Грузинской мечты" распространила лишь приветственную часть встречи.

Между тем ранее Туск встретился в Батуми с представителями грузинской оппозиции, которые пожаловались ему на Иванишвили.

По их утверждению, "олигарх Иванишвили" является единоличным правителем Грузии.

Оппозиционеры поставили на встрече с Туском вопрос о введении санкций Евросоюзом против Иванишвили, так как он якобы пытается изменить евроатлантический курс Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТУСК, ВСТРЕЧИ


Похожие новости


Туск назвал развал Советского Союза положительным событием для стран Восточной Европы и самой России Премьер Грузии призвал Брюссель активизировать роль ЕС в региональном урегулировании Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики, считает Туск Туск: Грузия и ЕС уверенно идут по пути сближения Туск ознакомился с ситуацией на грузино-югоосетинской границе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]