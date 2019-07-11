Нефть дорожает при поддержке ряда факторов, Brent у $67,27 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают расти при поддержке сразу нескольких факторов.

Котировки сорта WTI завершили предыдущие торги выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:02 подорожали на $0,26 (на 0,39%) - до $67,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,22 (на 0,36%) - до $60,65 за баррель.

"Повышение цен на "черное золото" связано с целым рядом условий. В разгар автомобильного сезона в США спрос на сырье находится на пике, и запасы сырой нефти снижаются ввиду высокой перерабатывающей активности", - отмечает Норберт Рюкер из Julius Baer.

"Кроме того, приближается сезон ураганов, и сильный шторм уже проходит через отдельные части Мексиканского залива, что отражается на морской добыче. Рост котировок поддерживают и такие, уже ставшие традиционными, факторы, как жесткая риторика США в отношении Ирана и заявления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которые стимулируют снижение курса доллара", - сказал он.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

Между тем товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

Тем временем ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 г. на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, рост потребления нефти составит также 1,14 млн б/с, таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.