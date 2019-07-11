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Регион 11.07.2019 16:26

Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ

Турецкие военные, как ожидается, разместят первую батарею С-400 возле города Шанлыурфа на границе с Сирией, сообщает газета "Милли газете".

К югу от этого города находится сирийская провинция Ракка.

Такое решение, отмечает газета, было принято после "детального изучения местности и оценки властями".

Еще одну батарею С-400 могут разместить в провинции Мерсин на юго-восточном побережье Турции или в южной провинции Хатай, пишет газета.

Информированный российский источник сообщал ранее "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс подготовки к поставке в Турцию систем ПВО С-400 еще не завершен. Также накануне сообщалось о проведении загрузки и о подготовке к отправке С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, C/400, СИРИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]