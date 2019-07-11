ОПЕК прогнозирует нефтедобычу в Азербайджане в 2020г на уровне 0,79 млн б/с

ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2020 году на уровне 0,79 млн баррелей, отмечается в ежемесячном отчете картеля.
«Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2019 году прогнозируется на уровне 0,8 млн б/с. В 2020 году ожидается замедление темпов добычи и снижение этого показателя до 0,79 млн б/с. Тем не менее, в пересчете год к году значительного сокращения добычи в 2020 году не ожидается», - отмечает картель.
Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что среднесуточный объем добычи в Азербайджане в январе-июне 2019 года составил 771 тыс. баррелей.
В 2018 году среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 792,6 тыс. баррелей.
Соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года и рассчитано до конца июня 2019 года. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на 9 месяцев – до конца марта 2020 года.
Согласно договоренностям в рамках ОПЕК+ Азербайджан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс. б/с – до 776 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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