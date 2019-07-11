Меркель заявила, что внимательно следит за своим здоровьем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что с большой ответственностью относится к своему здоровью.

"Во-первых, вы можете исходить из того, что я понимаю всю ответственность на занимаемой мной должности и поэтому ответственно отношусь к вопросам, связанным со здоровьем", - сказала Меркель, отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен.

"Во-вторых, вы также можете исходить из того, что как человек я имею личную заинтересованность в том, чтобы оставаться здоровой, и я слежу за своим здоровьем", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала вставать, чтобы послушать гимны перед встречей с премьером Дании Метте Фредериксен. Вероятно, такое решение было принято, чтобы скрыть возможные новые приступы дрожи.

Накануне канцлера ФРГ вновь бросило в дрожь во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. На видеозаписи мероприятия видно, как Меркель в небесно-голубом пиджаке стоит рядом с Ринне. Затем внезапно ее начинает трясти.

Этот инцидент стал третьим за последние недели. Сама она заверяет, что с ее здоровьем в порядке.