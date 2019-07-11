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Бизнес и законодательство 11.07.2019 16:39

Ernst & Young окажет консультационные услуги KOBIA

Азербайджанское представительство компании «Ernst&Young» и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в KOBIA.

Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и глава представительства Ernst&Young в Азербайджане Ильгар Велиев.

Меморандум предусматривает сотрудничество для реализации совместных инновационных мер, просвещение предпринимателей, расширение практических связей между государственным и частным сектором, а также реализация совместных проектов.

В рамках сотрудничества для субъектов предпринимательства будут проводиться тренинги, различные консультации и другие мероприятия по поддержке.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOBIA, КОНСУЛЬТАЦИИ, ДОГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]