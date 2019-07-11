Ernst & Young окажет консультационные услуги KOBIA

Азербайджанское представительство компании «Ernst&Young» и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в KOBIA.

Документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и глава представительства Ernst&Young в Азербайджане Ильгар Велиев.

Меморандум предусматривает сотрудничество для реализации совместных инновационных мер, просвещение предпринимателей, расширение практических связей между государственным и частным сектором, а также реализация совместных проектов.

В рамках сотрудничества для субъектов предпринимательства будут проводиться тренинги, различные консультации и другие мероприятия по поддержке.

А. Мамедов