Глава Norwegian Air уходит в отставку после 17 лет управления компанией

Глава Norwegian Air Shuttle, одного из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Европы, Бьорн Кьёс уходит в отставку после 17 лет управления компанией.
Как сообщается в пресс-релизе Norwegian, 72-летний Кьёс, который также является сооснователем компании, станет советником председателя совета директоров. Временно исполняющим обязанности CEO назначен Геир Карлсен, занимающий пост главного финансового директора.
Компания отчиталась о падении чистой прибыли во втором квартале и предупредила, что приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 Max негативно скажется на ее годовых результатах.
Чистая прибыль Norwegian снизилась до 73,2 млн норвежских крон ($8,5 млн) с 295,9 млн за аналогичный период годом ранее. Компания отразила в отчетности списание 426,1 млн крон, обусловленное переходом на новый стандарт финансовой отчетности IFRS 16.
Выручка от пассажирских перевозок выросла на 19%, до 9,90 млрд крон.
По оценкам компании, ущерб от запрета использования Boeing 737 Max составит около 700 млн крон. Полеты самолетов этой модели были приостановлены в марте во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода.
Акции Norwegian на торгах в Осло в четверг дешевеют почти на 7%. С начала года капитализация компании упала на 58,3%, до 6,1 млрд норвежских крон.
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