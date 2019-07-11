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Транспорт и связь 11.07.2019 16:44

Глава Norwegian Air уходит в отставку после 17 лет управления компанией

Глава Norwegian Air Shuttle, одного из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Европы, Бьорн Кьёс уходит в отставку после 17 лет управления компанией.

Как сообщается в пресс-релизе Norwegian, 72-летний Кьёс, который также является сооснователем компании, станет советником председателя совета директоров. Временно исполняющим обязанности CEO назначен Геир Карлсен, занимающий пост главного финансового директора.

Компания отчиталась о падении чистой прибыли во втором квартале и предупредила, что приостановка эксплуатации самолетов Boeing 737 Max негативно скажется на ее годовых результатах.

Чистая прибыль Norwegian снизилась до 73,2 млн норвежских крон ($8,5 млн) с 295,9 млн за аналогичный период годом ранее. Компания отразила в отчетности списание 426,1 млн крон, обусловленное переходом на новый стандарт финансовой отчетности IFRS 16.

Выручка от пассажирских перевозок выросла на 19%, до 9,90 млрд крон.

По оценкам компании, ущерб от запрета использования Boeing 737 Max составит около 700 млн крон. Полеты самолетов этой модели были приостановлены в марте во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода.

Акции Norwegian на торгах в Осло в четверг дешевеют почти на 7%. С начала года капитализация компании упала на 58,3%, до 6,1 млрд норвежских крон.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, CEO

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]