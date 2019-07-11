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Социум 11.07.2019 16:58

AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев привлек ООО «AzInterProje» к проектированию нового жилого поселка с необходимой технической инфраструктурой.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, поселок предназначен для 95 семей вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся на территории Физулинского района.

Стоимость работ по проектированию составляет 95 тыс. 693,66 манатов

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕРЕСЕНЦЫ, ПОСЕЛОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]