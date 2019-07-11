AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев привлек ООО «AzInterProje» к проектированию нового жилого поселка с необходимой технической инфраструктурой.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, поселок предназначен для 95 семей вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся на территории Физулинского района.
Стоимость работ по проектированию составляет 95 тыс. 693,66 манатов
Ф.Исазаде
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