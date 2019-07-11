Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г

Концерн "Белнефтехим" до 1 августа принимает от белорусских предприятий заявки на поставку в 2020 году российских нефтепродуктов, говорится в сообщении концерна.
В сообщении отмечается, что "индикативные балансы на 2020 год по поставкам нефтепродуктов с указанием вида и количества товаров, предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Белоруссии, нужно согласовать до 1 октября 2019 года".
В связи с этим, заявки принимаются до 1 августа текущего года, поясняется в сообщении.
Концерн подчеркивают необходимость предоставления объективных данных. "Организации, которые в этом году осуществляют вывоз из РФ в Белоруссию нефтепродуктов, могут скорректировать их количество, представив в концерн "Белнефтехим" до 1 августа соответствующую информацию. Если организация в указанные сроки не уведомила концерн о сокращении потребности и по итогам 9 месяцев она вывезет менее 80% от согласованного объема, эту организацию не включат в перечень получателей нефтепродуктов на 2020 год", - поясняется в сообщении.
Как сообщалось, в середине 2018 года Россия инициировала запрет на поставки в Белоруссию темных нефтепродуктов. В Москве заявляли о реэкспорте российских нефтепродуктов и снижении доходов бюджета, в Минске подчеркивали, что темные нефтепродукты из РФ дополнительно перерабатываются на белорусских НПЗ.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, Белоруссия с 1 ноября 2018 года отказалась от ввоза из РФ темных нефтепродуктов. Поставки из России ограничены закрытым перечнем для нужд белорусской нефтехимии.
В конце июня первый вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, выступая перед парламентариями, сообщал, что с 1 ноября 2018 года Белоруссия недополучила 880 тыс. тонн нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов. В результате за январь-апрель 2019 года объем выпуска нефтепродуктов снизился на 17,3% к уровню аналогичного периода 2018 года.
По его оценке, экспорт белорусских нефтепродуктов в 2019 году может сократиться на 1-1,5 млн тонн по сравнению с уровнем 2018 года из-за отсутствия поставок нефтепродуктов из России.
Комментируя возможность пересмотра достигнутых в конце прошлого года договоренностей об отказе Белоруссиии от импорта нефтепродуктов из России, Ляшенко сказал, что "это двустороннее обязательство и в некоторой степени нас сегодня устраивает складывающееся положение вещей".
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