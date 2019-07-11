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Дальнее зарубежье 11.07.2019 17:02

Глава Банка Англии уклонился от ответа на вопрос, интересна ли ему должность главы МВФ

Руководитель Банка Англии Марк Карни отказался ответить на вопрос о том, интересует ли его должность главы Международного валютного фонда (МВФ), пишет агентство Bloomberg.

"Я привержен тому, чтобы быть здесь с целью обеспечить упорядоченную передачу (полномочий преемнику - прим. ИФ)", - сказал Карни на пресс-конференции после публикации доклада Банка Англии о финансовой стабильности, в котором говорится, что Великобритания теряет привлекательность в глазах зарубежных инвесторов из-за неопределенности вокруг Brexit.

Отвечая на вопрос о том, заинтересован ли он в смене Кристин Лагард на посту главы МВФ, Карни сказал: "Это большая честь - занимать такую должность", имея в виду пост руководителя Банка Англии. Он также похвалил работу Лагард и добавил, что еще слишком рано давать комментарии относительно смены главы МВФ.

Срок полномочий Карни на посту главы ЦБ Великобритании истекает 31 января. Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ, врио назначен ее первый заместитель Дэвид Липтон.

Власти европейских стран активно обсуждают возможность выдвижения кандидатуры Карни на пост директора-распорядителя МВФ, сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Несмотря на то, что Карни родился в Канаде, у него есть британский и ирландский паспорта, поэтому его избрание технически позволит сохранить традицию, согласно которой руководителями фонда со штаб-квартирой в Вашингтоне на протяжении семи десятков лет являются европейцы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВФ, КАРНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]