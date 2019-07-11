Глава Банка Англии уклонился от ответа на вопрос, интересна ли ему должность главы МВФ

Руководитель Банка Англии Марк Карни отказался ответить на вопрос о том, интересует ли его должность главы Международного валютного фонда (МВФ), пишет агентство Bloomberg.

"Я привержен тому, чтобы быть здесь с целью обеспечить упорядоченную передачу (полномочий преемнику - прим. ИФ)", - сказал Карни на пресс-конференции после публикации доклада Банка Англии о финансовой стабильности, в котором говорится, что Великобритания теряет привлекательность в глазах зарубежных инвесторов из-за неопределенности вокруг Brexit.

Отвечая на вопрос о том, заинтересован ли он в смене Кристин Лагард на посту главы МВФ, Карни сказал: "Это большая честь - занимать такую должность", имея в виду пост руководителя Банка Англии. Он также похвалил работу Лагард и добавил, что еще слишком рано давать комментарии относительно смены главы МВФ.

Срок полномочий Карни на посту главы ЦБ Великобритании истекает 31 января. Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ, врио назначен ее первый заместитель Дэвид Липтон.

Власти европейских стран активно обсуждают возможность выдвижения кандидатуры Карни на пост директора-распорядителя МВФ, сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Несмотря на то, что Карни родился в Канаде, у него есть британский и ирландский паспорта, поэтому его избрание технически позволит сохранить традицию, согласно которой руководителями фонда со штаб-квартирой в Вашингтоне на протяжении семи десятков лет являются европейцы.