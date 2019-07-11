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Регион 11.07.2019 17:04

Евросоюз выделил Грузии 46 млн евро на реформы

Евросоюз предоставит правительству Грузии финансовые ресурсы в размере 46 млн евро для поддержки сектора безопасности и управления публичными финансами.

Соответствующие соглашения были подписаны в четверг в рамках проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство", сообщает грузинский офис представительства ЕС.

Из выделяемых средств 28 млн евро предназначены на осуществление 5-летней программы (SAFE) в сфере безопасности и борьбы с преступностью, а также против кибер- и гибридных угроз, на совершенствование управления границами и гражданской защиты, которая будет запущена уже в 2019 году.

Еще 18 млн евро будут направлены на финансирование новой программы ЕС по экономическому управлению и фискальной ответственности, предусматривающей дальнейшее укрепление налогово-бюджетного управления в Грузии, усиление внешнего аудита и мониторинга, а также поощрение гражданского участия в надзоре за государственными финансами.

В сообщении отмечается, что обе эти программы, а также проекты технической помощи для их реализации будут профинансированы государствами-членами ЕС и Всемирным банком.

27 июня 2014 года в Брюсселе было подписано соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, включающее и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Спустя месяц между Грузией и ЕС был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (SSF), предусматривающей предоставление республике финансовых ресурсов в размере до 410 млн евро.

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки в целом было выделено 642 млн евро. В ноябре прошлого года ЕС и Грузия подписали ряд соглашений, согласно которым республике для поддержки реформ будет предоставлена финансовая помощь в размере 231 млн евро.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ФИНПОМОЩЬ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]