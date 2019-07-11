Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%

ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (AKB) получило в первом полугодии 2019 года 1 млн 301,606 тыс. кредитных запросов, отмечается в сообщении Бюро.

"В первом полугодии 2019 году Бюро получило 1 млн 301,606 тыс. запросов о кредитной отчетности заемщиков. При этом 30 банков в отчетном периоде направили в Бюро 1 млн 162,865 тыс. запросов (89% от общего числа запросов)", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, 40 небанковских кредитных организаций (НБКО) направили в Бюро 138,741 тыс. запрос.

В целом, в отчетный период число кредитных запросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 37%.

В сообщении отмечается, что Бюро, в целом, заключило договора со 126 организациями.

Кроме того в течение отчетного периода в АКБ обратилось 13,827 тыс. лиц для получения информации о собственных кредитных счетах. «Из них 13,751 тыс. являются физическими лицами, еще 76 – юридическими», - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan. Уставный капитал Бюро равен 2 млн манатов, оно начало деятельность с 1 февраля 2018 года.

Бюро осуществляет сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.

А.Мамедов