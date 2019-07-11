МИД РФ предупреждает Лондон о возможности ответных мер в отношении британских СМИ

Работающие в России британские СМИ должны быть готовы к зеркальным мерам в связи с отказом властей Великобритании допустить российские СМИ на конференцию в Лондоне, заявили в четверг в МИД РФ.

"Мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

9 июля в МИД РФ заявили, что Россия требует от Великобритании в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Международную конференцию по вопросам свободы СМИ (Global Conference for Media Freedom) в Лондоне.

"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения "фейковых новостей" и дезинформации", - говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Со своей стороны британское посольство в РФ в своем Telegram-канале сообщило, что "российские СМИ получили аккредитацию и примут участие в конференции. Это касается как крупнейших российских новостных агентств, так и телеканалов (включая федеральные)". Кроме того, подчеркнули в дипмиссии, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию для участия в конференции.

Посольство сообщило при этом: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации". В частности, в 2011/12 - 2017 гг. было обнаружено 15 нарушений со стороны RT, в 2018 году "было выявлено еще семь серьезных нарушений".