Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.07.2019 20:01

МИД РФ предупреждает Лондон о возможности ответных мер в отношении британских СМИ

Работающие в России британские СМИ должны быть готовы к зеркальным мерам в связи с отказом властей Великобритании допустить российские СМИ на конференцию в Лондоне, заявили в четверг в МИД РФ.

"Мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

9 июля в МИД РФ заявили, что Россия требует от Великобритании в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Международную конференцию по вопросам свободы СМИ (Global Conference for Media Freedom) в Лондоне.

"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения "фейковых новостей" и дезинформации", - говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Со своей стороны британское посольство в РФ в своем Telegram-канале сообщило, что "российские СМИ получили аккредитацию и примут участие в конференции. Это касается как крупнейших российских новостных агентств, так и телеканалов (включая федеральные)". Кроме того, подчеркнули в дипмиссии, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию для участия в конференции.

Посольство сообщило при этом: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации". В частности, в 2011/12 - 2017 гг. было обнаружено 15 нарушений со стороны RT, в 2018 году "было выявлено еще семь серьезных нарушений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, БРИТАНИЯ, СМИ


Похожие новости


Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков США наращивают прессинг на Иран, отправив военный контингент в регион - Рябков Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Москва с пониманием относится к планам Тегерана по обогащению урана и самостоятельной модернизации тяжеловодного реактора в Араке - Рябков США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]